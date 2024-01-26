Uluslararası Adalet Divanı İsrail\'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi

ULUSLARARASI Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'niN ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada, ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası Adalet Divanı'nda, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.