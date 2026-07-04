ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından denizde hortum oluştu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ereğli ilçesinde gündüz saatlerinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Kentte yağmurla birlikte denizde kıyıdan uzak alanda hortum oluştu. Vatandaşlar, Ereğli açıklarında meydana gelen hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Hortum Oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?