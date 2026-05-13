Ereğli'de Kaçan Sürücü İstinat Duvarından Düştü

13.05.2026 10:19
Zonguldak'ta, polisi gören sürücü geri manevra yaparken istinat duvarından düştü, kaçtı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisi görünce sürücüsünün geri geri kaçmaya çalıştığı hafif ticari araç, istinat duvarından düştü. Aracı terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Akarca Mahallesi İhsan Yılmaz Sokak Emlak Yapı Blokları mevkisinde meydana geldi. Karşı şeritten polisi gören 34 UP 1548 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 100 metre geri manevra yapıp kaçmaya başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, bir anda direksiyon kontrolü yitirince araç korkuluk demirlerini kırarak 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden yaya şekilde kaçtığı belirlendi.

Polis, kaçan sürücüyü ararken araç ise çekici ile yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA

