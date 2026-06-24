Ereğli\'de Yaralı Adam Bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan Ramazan Arslan'ın (26) tabancayla sırtından vurulduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Konya kara yolu, ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında kanlar içinde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından tabancayla vurulduğu saptanan ve isminin Ramazan Arslan olduğu öğrenilen yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 kurşun yarası olan Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arslan'ın tabancayla vurulduktan sonra araçtan yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.