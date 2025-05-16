Erenler'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 4 katlı binanın terasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.Küpçüler Mahallesi 3003'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında, dün saat 21.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyünce binadakiler ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yoğun mücadelenin ardından çevredeki binalara sıçramadan, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın teras bölümünde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

HABER: Serhat YILMAZ/ERENLER(Sakarya),