Erfurt'ta AfD Kongresine Karşı Gösteriler - Son Dakika
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Erfurt'ta AfD Kongresine Karşı Gösteriler

04.07.2026 13:25
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Erfurt'ta AfD kongresi öncesi düzenlenen gösterilere polis biber gazı ve copla müdahale etti.

Almanya'nın Erfurt kentinde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisinin düzenleyeceği kongreye karşı yapılan gösterilerde, polisin bazı noktalarda biber gazı ve cop kullandığı bildirildi.

AfD Partisi, Thüringen eyaletinin Erfurt kentindeki fuar alanında, bugün başlayıp yarın sona erecek kongre düzenleyecek.

Thüringen polisince, ABD merkezli X adlı sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, binlerce kişinin sabah saatlerinde Erfurt kentinde ve fuar alanı çevresinde gösteri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin 200'ün üzerinde otobüsle kente geldiği aktarılarak gösterilere yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Kongrenin planladığı gibi başladığı bilgisi paylaşılan açıklamada, delegelerin büyük engellemeler yaşamadan fuar alanına ulaştığı kaydedildi.

Polis, bazı noktalarda göstericilere karşı sert müdahalede bulundu

Alman basınındaki haberde, göstericilerin kentte ve çevresinde AfD delegelerinin fuar alanına ulaşmasını engellemek için otoyolları, caddeleri ve kavşakları kapattığı, buralarda oturma eylemleri yaptığı ve barikatlar oluşturduğu belirtildi.

Haberde, göstericilerin kentte ve çevresinde birçok noktada eylem yaptığı ifade edildi.

Bir grup göstericinin, tramvay raylarına ellerini yapıştırarak ulaşımı engellemeye çalıştığı belirtilen haberde, başka bir grubun da otoyol köprüsünden halatlarla aşağıya sarkarak pankart açtığı kaydedildi.

Haberde, polisin bazı noktalarda göstericilere karşı sert müdahalede bulunduğu bildirildi.

AfD kongresinin yapıldığı yere giden yollar kapatıldı

Kamu yayıncısı MDR'deki haberde de göstericilerin, Erfurt şehir merkezine doğru yürüdüğü sırada Gothaer Meydanı'nda polisin eylem yapanlara karşı biber gazı kullandığı ifade edildi.

Bild gazetesi de şehir merkezinde bir noktada polis kordonunu aşan göstericilere karşı copla müdahale edildiği kaybedildi.

AfD karşıt eylemleri organize eden "Widersetzen" oluşumunun internet sayfasından yapılan açıklamada, AfD kongresinin yapıldığı yere giden yolların kapatıldığı belirtilerek on binlerce kişinin gösteri yaptığı, 3 bini otoyollarda olmak üzere, 17 bin kişinin "Widersetzen" oluşumu tarafından düzenlenen eylemlere katıldığı aktartıldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, AfD delegelerinin göstericilerce yolların kapatılmasından önce kongrenin yapılacağı salona ulaştığı, AfD'nin bir sözcüsünün 540 delegenin yerel saatle 05.00'te salonda olduğunu aktardığı kaydedildi.

600'ün üzerinde delegenin katıldığı kongrede, partinin yönetimi seçilecek.

AfD, ülkede yapılan anketlerde, yüzde 27-29 bandında yer alarak birinci parti konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erfurt'ta AfD Kongresine Karşı Gösteriler - Son Dakika

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