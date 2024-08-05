Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, firma ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, firma ziyaretlerini sürdürüyor

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, firma ziyaretlerini sürdürüyor

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Canlar Mekatronik fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Topak, işletmenin üretim aşamaları ve istihdam imkanları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Çorlu Belediyesi personeline Kamuda Etik Değerler ve İlkeler eğitimi verildi.

05.08.2024 13:48
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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Canlar Mekatronik fabrikasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Topak, talepleri dinledi.

Ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Topak, "Kaymakamımız Kadir Duman ile birlikte ilçemizin önemli üreticilerinden olan Canlar Mekatronik fabrikasını ziyaret ederek işletmenin üretim aşamaları, oluşturduğu istihdam ve sanayi imkanları ile ilgili bilgi aldık." dedi.

Çorlu Belediyesi personeline Kamuda Etik Değerler ve İlkeler eğitimi verildi

Çorlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline "Kamuda Etik Değerler ve İlkeler" eğitimi verildi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdür Vekili Erkan Ilgaz tarafından verilen eğitimde kamuda hizmet bilinci anlatıldı.

Belediye bünyesinde kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek ve vatandaşlara etik değer ve ilkeler doğrultusunda en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında etik ile ilgili kavramlar, etik ikilemler, etik karar verme, kamu etiği, etik değerler, etik olmayan davranış örnekleri, davranışın etik açıdan yargılanması, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından verilen etik ihlal karar örnekleri ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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