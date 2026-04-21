Erhürman, BM Yetkilisi ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Lacroix ve beraberindeki heyeti kabul etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin de yer aldığı görüşmede, Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

Görüşmede, son gelişmeler ve güncel konular ele alındı.