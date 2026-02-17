Erhürman'dan BM'ye dört maddelik metodoloji - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman'dan BM'ye dört maddelik metodoloji

Erhürman\'dan BM\'ye dört maddelik metodoloji
17.02.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, siyasi eşitlik olmadan müzakerelere başlanamayacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler'e dört maddelik bir metodoloji sunduklarını belirterek, "Kıbrıslı Rumların da Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşitliği güvence altına alınmaksızın müzakere başlayamaz. Bu, müzakereden önceki aşamadır. Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamaz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'nda hitap etti.

Kıbrıs Türk halkının hukuken ada üzerinde güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbon, uluslararası ticaret yolları ile ortak ve eşit egemenlik haklarına sahip olduğunu kaydeden Erhürman, ancak fiili durumda bunun gerçeğe dönüşmediğini vurguladı.

Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı yok sayarak İsrail, ABD, Fransa ve Hindistan'la güvenlik, enerji ve hidrokarbon konusunda anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) de İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki deniz altından enerji hattı projesi olan Büyük Deniz Bağlantısı'nı (GSI) finanse ettiğini kaydeden Erhürman, GKRY'deki Rumların dahi bu projenin ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını düşündüğünü belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Ama buna rağmen Avrupa Birliği bir yandan diyor ki ben Kıbrıs'ta çözüm isterim ama bir yandan böyle bir projeyi hem Kıbrıslı Türkleri hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlayarak hayata geçirme noktasında mali destek verme meselesini gündeme getiriyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum bizim bütün derdimiz, bütün aradığımız ve bütün talep ettiğimiz aslında bizden önce varoluş mücadelesini Kıbrıs'ta verenlerin bize devrettiği bir yetkiyi bizden sonrakilere devredebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Erhürman, Kıbrıs adasının stratejik öneme ve zenginliklere sahip olduğunu belirterek, Kıbrıs Adası'nın tamamında, Türkiye'nin garantör, Kıbrıs Türk halkının da eşit ortak olduğunu dile getirdi.

"Yetkiyi paylaşamıyoruz ama riski paylaşmak durumunda bırakılıyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bölgesel gelişmeler bize şunu gösteriyor. Birine gücünüz yetmediğinde büyük abileri çağırırsınız arkanıza. Aslında (GKRY'nin) yapmaya çalıştığı o. Büyük abiler gelsin ki ben o dengeyi sağlayabileyim endişesiyle hareket ediyor. Ama herkes de biliyor ki o büyük abiler bir kez bir yere girdi mi oradan çıkmaları pek de kolay olmuyor. ve o büyük abiler geldi mi zannettiğinizin aksine arkanızda durmuyorlar, önünüze geçiveriyorlar ve siz arkaya düşüyorsunuz." diye konuştu.

GKRY'nin imzaladığı söz konusu anlaşmaların adanın tamamını riske attığını kaydeden Erhürman, "Hem (Güney) Kıbrıs'ın liderliği bizi yok sayarak birtakım anlaşmalar imzalıyor, hem de o imzaladığı anlaşmaların riskini de biz onunla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Yani yetkiyi paylaşamıyoruz ama riski paylaşmak durumunda bırakılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhürman, KKTC'nin her zaman çözümden yana olduğuna dikkati çekerek, "Sayın (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio) Guterres de farkındadır ki bugüne kadarki müzakere sistematiği bizi çözüme ulaştırmadı." dedi.

"Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamaz"

Birleşmiş Milletler'e dört maddelik metodoloji ortaya koyduklarını belirten Erhürman, "Kıbrıslı Rumların da Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşitliği güvence altına alınmaksızın müzakere başlayamaz. Bu müzakereden önceki aşamadır. Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamaz." ifadelerini kullandı.

Erhürman, ikinci olarak, müzakerelere bir kez daha sıfırdan başlamayacaklarını dile getirdi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansa atıfta bulunan Erhürman, "Crans Montana'ya kadar hangi konularda yakınlaşma olduysa onlar geçerlidir. Her defasında sıfırdan işlerin görüşülmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Müzakerelerin bir daha başlaması durumunda zaman sınırlaması getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Bir daha başlayacaksa bu iş, bir zaman sınırlaması olmak zorundadır. Ömrümüzü müzakere masasında çürütecek değiliz." dedi.

Erhürman, dördüncü olarak, "Yine masadan kaçılması halinde Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türk halkı bugünkü statükoya geri dönmeyecektir. Yani bu defa masadan kaçmanın bir bedeli olacaktır." diye konuştu.

"Çözümsüzlüğe sebep olanın ödeyeceği bir bedel olması lazım"

Erhürman, usul konusunda uzlaşma sağlanmadığı müddetçe müzakere masasına oturulmasının da mümkün olmayacağını vurguladı.

Türkiye kökenli anne ve Kıbrıs kökenli baba ya da tam tersi evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşı olma hakkının bulunduğunu kaydeden Erhürman, ancak Kıbrıs Rum kesiminin bunu da engellediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e bunları doğrudan yüz yüze anlattıklarını belirten Erhürman, "Başta kural olması gerekir ki, çözümsüzlüğe sebep olanın ödeyeceği bir bedel olması lazım." dedi.

Erhürman, doğrudan ticaretin ve uçuşun olmadığı statükoya geri dönmeyeceklerini ve bunu baştan güvence altına almaları gerektiğini söyledi.

"Kıbrıs Türk halkı hak ettiğini elde edebilmiş değil"

KKTC'nin haklı pozisyonunu tüm dünyaya anlatmalarının önemine dikkati çeken Erhürman, "Anlattığınız zaman alacağınız garanti değil. Ama anlatmadığınız zaman almayacağınız garantidir. ve biz Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı o hakları da kullanarak, demin saydığımız statüleri de kullanarak, görüşme masasının dışındaki dünyaya da aralıksız seslenmekle, konuşmakla ve haklarımızı oralardan talep etmekle yükümlüyüz çocuklarımıza karşı." diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin devam ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıbrıs Türk halkı hak ettiğini elde edebilmiş değil. Bu kadar yıl süren varoluş mücadelesinin sonucunda hak ettiği noktada değil, ödediği bedellerin karşılığı değil bugün içerisinde bulunduğu statü. ve bu statüyü söke söke almak bizlerin boynunun borcudur düşüncesiyle çalışıyoruz. ve Kıbrıs'ta da hep şunu söylüyoruz, hiç merak etmeyin, biz en zor koşullarda da bir arada vardık, bugün de varız, bundan sonra da, ne pahasına olursa olsun."

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Kıbrıs, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhürman'dan BM'ye dört maddelik metodoloji - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti
Mahsun J dizisi sona erdi Mahsun J dizisi sona erdi
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:14:39. #7.11#
SON DAKİKA: Erhürman'dan BM'ye dört maddelik metodoloji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.