Ericek Okulları Tadilatı Tamamlandı

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Giresun'un Espiye ilçesinde Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatı tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, hayırseverlerin desteğiyle zemin taşları, fayansları, merdiven ve kapıları değiştirilen okulda incelemelerde bulundu, müdür Anıl Tirgil'den bilgi aldı.

Öztürk, emeği geçen hayırseverler Dilek Macara ve Damla Yaraman ile Ericek Köyü Muhtarı Menderes Abdioğlu ve Ericek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylani Çevik'e teşekkür etti.