Erkan Baş: CHP’deki butlan kararını tanımayacağız

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, istinafın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

"Mutlak butlanı da iktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi de siyaseten tanımayacağız. Kararlılık büyürse karanlık dağılacak, içinizi ferah tutun. Memleketimiz için direneceğiz" ifadesini kullanan Baş, paylaşımında şunları kaydetti:"

"Karşı devrime direneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Bu karar, hukuki terimlerle açıklanamayacağı gibi mevcut siyasi partiler düzenini tamamen kaosa sürükleyebilecek niteliktedir."

Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye'nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen karşı devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump'ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak.

İlan ediyoruz. Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız."