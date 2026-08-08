Erkan Baş, Yamin Guo ile Görüştü

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde Siyasi Müsteşar olarak göreve başlayan Yamin Guo ile TBMM'de bir araya geldi.

TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Erkan Baş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Siyasi Müsteşar olarak göreve başlayan Yamin Guo'yu TBMM'de kabul etti. Ziyarette Guo'ya yeni görevinde başarılar dileyen Genel Başkanımız Erkan Baş ile heyet arasında dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu."