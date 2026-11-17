Ermenek'te turkuaz baraj gölü ve ilçe merkezi dronla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'ın sarp yamaçlarındaki doğal güzellikler ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü ile öne çıkıyor. Ermenek Baraj Gölü'ndeki tekne turlarıyla bölge keşfedilebilirken, ilçe merkezi ve göl manzarası dronla havadan görüntülendi.
Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasındaki doğal güzellikleri ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.
Dağlık coğrafyası, ormanlık alanları ve kayalık vadileriyle öne çıkan ilçe, ziyaretçilerine birbirinden farklı manzaralar sunuyor.
Ermenek Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarıyla bölgenin doğal güzellikleri keşfedilebiliyor.
İlçe merkezi ve baraj gölünün oluşturduğu eşsiz manzara, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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