Ermenistan Başbakanı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden Çıkacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden Çıkacaklarını Açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkacaklarını ancak zamanına kendilerinin karar vereceğini söyledi. Paşinyan, Ulusal Meclis'te yapılan toplantıda, KGAÖ'den çıkacaklarını ve geri dönmeyeceklerini açıkladı. Ancak Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başbakan'ın sözlerinin şu anda ayrılma kararı aldıkları anlamına gelmediğini belirtti.

12.06.2024 21:45
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkacaklarını ancak zamanına kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Başbakan Paşinyan, Ulusal Meclis'te yapılan ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantıda, Ermenistan'ın, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle KGAÖ'den çıkacağını ve geri dönmeyeceklerini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı, bir milletvekilinin KGAÖ ile ilgili sorusuna, "(KGAÖ'den) Çıkacağız. Ne zaman çıkacağımıza biz karar vereceğiz. Söylüyoruz, bu söz yeterli değil mi? Sizce bir sonraki adım ne olur, geri dönebilir miyiz? Başka yolu yok." yanıtını verdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Başbakan'ın sözlerinin Ermenistan'ın şu anda KGAÖ'den ayrılma kararı aldığı anlamına gelmediğini kaydederek, "Ermenistan Başbakanı ne zaman ayrılacağımıza karar vereceğimizi ancak geri dönmeyeceğimizi söyledi. Ne eksik ne de fazla. Eğer birileri, Ermenistan Başbakanı'nın Ermenistan'ın KGAÖ'den ayrıldığını söylediğini iddia ediyorsa yanılıyordur ve bunu kanıtlamak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 12 Mart'ta, KGAÖ ile ilişkilerini dondurduklarını, faaliyetlerine katılmadıklarını ve KGAÖ Genel Sekreteri Yardımcısı pozisyonuna halen atama yapmadıklarını, bunun sebebinin KGAÖ'nün Ermenistan'daki sorumluluk bölgesine dair soruya yanıt vermemesi olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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