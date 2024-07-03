Ermenistan Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanabilir - Son Dakika
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Ermenistan Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bir aylık yoğun çalışmayla Azerbaycan ile barış anlaşmasının hazırlanması ve imzalanmasının mümkün olabileceğini söyledi. Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e resmi ziyaret gerçekleştirdi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü. İki bakan, ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konularında işbirliği yapacaklarını belirtti.

03.07.2024 14:55
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bir aylık yoğun çalışmayla Azerbaycan ile barış anlaşmasının hazırlanması ve imzalanmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile bir araya geldi.

Darçiaşvili ile Mirzoyan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısını düzenledi.

Darçiaşvili konuşmasında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ı Tiflis'e ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında asırlar boyunca komşuluk ilişkilerin geliştiğini kaydeden Darçiaşvili, birkaç ay önce ülkeler arasında imzalanan stratejik ortaklık deklarasyonu sayesinde ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Stratejik ortaklık deklarasyonu imzalanmasıyla ikili işbirliğimizin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşındığını belirtmek gerekir. Bu yeni aşama, çok taraflı işbirliğimizde bir dönüm noktası oldu."

Darçiaşvili, Gürcistan ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve egemenliklerini somut biçimde desteklediklerini ifade etti.

Bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi yönünde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını aktaran Darçiaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Komşularımızın ihtiyaçları ve imkanlarımız ölçüsünde bölgede yapıcı diyaloğun, istikrarın ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam etmeye hazırız. Ermenistan ile Azerbaycan arasında devlet sınırlarının belirlenmesi sürecinin başlatılması yönünde barışçıl bir şekilde alınan tarihi kararı memnuniyetle karşılıyor, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması sürecinin olumlu dinamiğini sürdüreceğini umuyorum."

Bakan Darçiaşvili, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Gürcistan Milli Futbol Takımı'nı desteklediği için Ermenistan halkına teşekkür etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da Gürcistan ile ülkesi arasındaki ilişkilerin birçok alanda hızlı şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine değinen Mirzoyan, Ermenistan'ın da AB ile işbirliği yaptığına işaret ederek "Ermenistan Cumhuriyeti'nin de Avrupa Birliği ile ilişkileri olduğunu, (AB ile) yeni bir gündemin oluştuğunu, vizyon ve bakış açılarımızı size anlatmak istiyorum. Bu ilişki bağlamında daha önce keşfedilmemiş yönlerimiz var." diye konuştu.

Ermenistan- Türkiye ilişkileri

Mirzoyan konuşmasında, Türkiye ile Gürcistan ve diğer sınır komşusu ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin önemine değindi.

Ermenistan olarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde sağlıklı bir diyalog yürüttüklerini aktaran Mirzoyan, "Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini tam anlamıyla düzenlemeye ve ayrıca diplomatik ilişkileri kurmaya hazır. Bu konuda anlaşmalarımız var ve bu konuda ilerliyoruz. Türkiye ile sağlıklı bir diyaloğumuz var ve bunun gecikmiş olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanma süreci

Konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış anlaşmasına değinen Mirzoyan, yoğun bir çalışma yapılması durumunda anlaşmanın bir ay sonra imzalanması için hazır olduğunu dile getirerek "Ermenistan, (Azerbaycan ile) barış anlaşmasına olumlu bakıyor. Bu, çok şeffaf bir süreç. Bir aylık yoğun çalışmayla bu süreci tamamlayıp Azerbaycan'la bu önemli anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan Dışişleri Bakanı: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanabilir - Son Dakika

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