Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekiliyor - Son Dakika
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Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekiliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çekileceğini açıkladı. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Dağlık Karabağ Savaşı'nda sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Azerbaycan'a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturduğunu belirtti. Paşinyan, Ermenistan'ın geri dönmeyeceğini ve sınırları çizilmiş, egemen, barışçıl ve güvenli bir devlete doğru ilerlediğini vurguladı.

12.06.2024 22:50
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- Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekiliyor

ERİVAN - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çekileceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'la yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Paşinyan, "Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır. Sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturdular. Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz. Ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir? Geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Geri dönmüyoruz. Başka yolu yok" dedi.

Milletvekillerinin Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesi vurgusu üzerine ifadelerini tekrarlayan Paşinyan, "Bu işin nereye gideceğini söyleyeyim. Sınırları çizilmiş, egemen, barışçıl ve güvenli bir devlete doğru ilerliyoruz. Merak etmeyin. Geri dönmeyeceğiz. Sadece moralleri bozulmasın diye bunu erkenden söylemedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dağlık Karabağ, Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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