Ermenistan, Umman'da Büyükelçilik Açıdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ermenistan, Umman'da Büyükelçilik Açıdı

18.03.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'da Ermenistan büyükelçiliği açıldı, ilişkilerin güçlenmesi bekleniyor.

İSTANBUL (AA) — Umman Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın başkent Maskat'ta büyükelçilik açtığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, açılış törenine Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katıldığı belirtildi.

Törende ayrıca Umman'da akredite olan ülkelerin büyükelçileri, diplomatik ve konsüler temsilciler, hükümet yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve ülkede yaşayan Ermeni topluluğunun üyelerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin açılışının iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştiğinin göstergesi olduğu vurgulanarak, yatırım, ticaret ve kültürel alanlarda ortaklığın güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da konuşmasında, Maskat'taki büyükelçiliğin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu adımın ikili ilişkileri daha da geliştirme yönündeki karşılıklı kararlılığı yansıttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan, Umman'da Büyükelçilik Açıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

22:57
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan dorukta
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:11:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ermenistan, Umman'da Büyükelçilik Açıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.