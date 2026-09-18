Erol Güzel\'in Mukaddes Emanetler Sergisi Kırşehir Ahilik Müzesi\'nde ziyarete açıldı

Erol Güzel'in Mukaddes Emanetler Sergisi Kırşehir Ahilik Müzesi'nde ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir Ahilik Müzesi'nde koleksiyoner Erol Güzel tarafından açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'nde Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Nal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal emanetler yer alıyor. Vatandaşlar emanetleri ziyaret edip dua etti, sergi salı gününe kadar gezilebilecek.
Kırşehir'de "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kırşehir Ahilik Müzesi'nde koleksiyoner Erol Güzel tarafından açılan sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif gibi kutsal emanetler yer alıyor.
Vatandaşlar, sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua edip fotoğraf çekti.
Sergi, salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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