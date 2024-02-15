Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi. Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenen Şen, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." ifadelerini kullandı. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." dedi.
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz Sözcü Tv canlı yayınında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Ersan Şen, stüdyodaki İsmail Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlendi. Şen, "Yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başına orada program idare ediyorsun. Neyse konuşun canım umurumda değil." dedi.
Bir türlü sakinleşmeyen Ersan Şen, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." deyince ortalık karıştı. Şen'in "lan" demesine çok sinirlenen İsmail Saymaz, şunları söyledi: "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetim var size. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Size sen diye hitap etmeye başlarım. Üslupsuzluk yaparım. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız."
Son Dakika › Güncel › Canlı yayında Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında gergin anlar - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Şen, Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." dedi. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadelerini kullandı.
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