Canlı yayında Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında gergin anlar

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Samimi olacağım diye seviyeyi bu kadar düşürmeseniz keşke

Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi. Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenen Şen, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." ifadelerini kullandı. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." dedi.

ERSAN ŞEN İLE İSMAİL SAYMAZ CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz Sözcü Tv canlı yayınında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Ersan Şen, stüdyodaki İsmail Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlendi. Şen, "Yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başına orada program idare ediyorsun. Neyse konuşun canım umurumda değil." dedi.

"BENDEN AĞIR CEVAP ALIRSINIZ"

Bir türlü sakinleşmeyen Ersan Şen, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." deyince ortalık karıştı. Şen'in "lan" demesine çok sinirlenen İsmail Saymaz, şunları söyledi: "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetim var size. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Size sen diye hitap etmeye başlarım. Üslupsuzluk yaparım. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız."