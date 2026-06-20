Ersay ve Papastathopoulos Görüşmesi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın, Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi Korgeneral Stavros Papastathopoulos'u makamında ziyaret ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi Korgeneral Stavros Papastathopoulos'u makamında ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
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