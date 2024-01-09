Ersin Şahin\'in \'Afazi\' projesi sanatseverlerle buluşuyor

Ersin Şahin, farklı disiplinlerden sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan "Afazi" isimli projesini sanatseverlerle buluşturacak.

Markasanat'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçının Türkiye'de Kovid-19 salgını dönemindeki sanat atmosferini yansıtacağı sergi, 13 Ocak'ta Project Kültür organizasyonuyla Saint-Michel Fransız Lisesinde açılacak.

Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur ve Sedat Girgin'in de arasında bulunduğu 39 sanatçının portre fotoğraflarının yer aldığı proje kapsamında Ersin Şahin'in ilk kişisel sergisinin kitabı da yayımlanacak.

Şahin, "Project Kültür'ün kurucusu Can Erol ile pandemi döneminin hikayesini hafızalarımızda tutmak adına 2021-2023 yılları arasında müzisyen, yazar, ressam, fotoğrafçı gibi farklı disiplinlerden olan 39 sanatçımızı fotoğrafladık. Amacımız pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı çeken gruplardan biri olan sanatçılarımızın hem pandemi dönemini hem de Türkiye'de 2020'li yılların sanat atmosferini anlayarak döneme dair bir iz bırakmaktı." ifadesini kullandı.

Sergi, 31 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.