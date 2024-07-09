ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 225 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada üniversitenin hizmet anlayışını vurgulayarak, öğrencilere, idari personele ve akademisyenlere teşekkür etti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ise üniversitenin bilimsel çalışmalarıyla markalaştığını belirtti ve fakülte hakkında bilgi verdi. Tören sonunda 225 öğrenciye diplomaları verildi.

09.07.2024 14:27
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 225 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle her zaman beraber olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesinin adından söz ettiren bir üniversite olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bizim bir hayalimiz, bir sevdamız var. Bizler, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden gelen gayretini gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimize, idari personelimize ve akademisyenlerimize çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıkları, üniversitemizin isminin üst noktalarda geçmesini sağlamakta. Onlarla birlikte daha güzel çalışmalar için gayret gösteriyoruz."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ise Erciyes Üniversitesinin bilimsel çalışmaları ile markalaşmış bir üniversite olduğunu anlatarak, fakülte hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan 225 öğrenciye diplomaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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