Erzincan'da 28 üreticiye 15 ton sera örtüsü dağıtıldı, yarısı bakanlıkça karşılanacak - Son Dakika
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Erzincan'da 28 üreticiye 15 ton sera örtüsü dağıtıldı, yarısı bakanlıkça karşılanacak

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Erzincan\'da 28 üreticiye 15 ton sera örtüsü dağıtıldı, yarısı bakanlıkça karşılanacak
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Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığının sera örtülerinin yenilenmesine yönelik projesi kapsamında 28 üreticiye 15 ton örtü dağıtıldı. Bütçesi 2 milyon 400 bin lira olan projede örtü bedelinin yüzde 50'si bakanlık, yüzde 50'si üretici tarafından karşılanacak.

Seracılıkta her geçen gün yatırımcıların daha fazla ilgisini çeken Erzincan'da üreticilere yüzde 50'si hibe olmak üzere 15 ton sera örtüsü desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında farklı ebatlarda temin edilen 15 ton sera örtüsü, merkez ve ilçelerden gelen 28 üreticiye dağıtıldı.

Bütçesi 2 milyon 400 bin lira olan proje kapsamında temin edilen sera örtülerinin bedelinin yüzde 50'si bakanlık, yüzde 50'si ise üretici tarafından karşılanacak.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, dağıtım töreninde, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil gıda güvenliğinin ve kırsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Tarımın, Erzincan'da öne çıkan sektörlerden biri olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi destekleyerek daha konforlu, minimum maliyetle yüksek verimle çalışmasını temin edecek şekilde projeler, faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Erzincan'da sizlerin de yakından takip ettiği birçok proje hayata geçti. Günümüzde hem bu iklim değişikliği malum, hem mevsim şartlarının geçmişe göre farklı seyretmesi bu tarz üretimi hem teşvik ediyor hem de gerekli kılıyor. Bu projeyi de üreticilerimizin refahını, dolayısıyla bütün toplumun refahını etkileyecek kıymetli bir proje olarak görüyorum."

2026'da çiftçilerin hesabına 716 milyon lira yatırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de geçen yıl yaklaşık 110 bin ton olan sebze üretiminin bu yıl 119 bin ton düzeyine çıktığını dile getirdi.

Koçaker, kentte şeker pancarı hasadının devam ettiğini ifade ederek, "Bu sene çok şükür verimlerimiz gayet iyi. Birçok üründe bu sene verimlerimiz iyiydi iklimin iyi gitmesi sonucu. 2026 yılında yaklaşık 716 milyon liralık bir tarımsal desteklemeyi çiftçilerimizin hesaplarına aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. Bunun yaklaşık 410 milyon lirası bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında dağıtıldı. Geri kalan kısmı da hayvansal üretimi destekleme programımız kapsamında dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız tüm projelerde ilimizdeki tüm tarımsal üretim alanına dokunmak istiyoruz." diye konuştu.

Koçaker, Erzincan'ın seracılıkta her geçen gün yatırımcıların daha fazla ilgisini çektiğini anlattı.

Kaynak: AA
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