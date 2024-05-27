Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili tutuklama - Son Dakika
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Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili tutuklama

Erzincan\'daki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili tutuklama

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirlenen şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlı sayısı 13'e yükseldi.

27.05.2024 21:01
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.

Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili tutuklama - Son Dakika

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