Erzincan'da Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Erzincan'da anne ayı ve 3 yavrusu böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesi kırsalında kış uykusundan uyanan anne ayı ve üç yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Kemaliye'de dağlık alanda fotoğraf çekimine çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu, doğada anne ve üç yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.
Havadan da görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.
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