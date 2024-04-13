Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde bir kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyaya yansıyan, kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup, Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Güncel › Erzincan Valisi: İşkence yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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