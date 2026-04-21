Erzincan\'da Çocuk Akademisi Temeli Atıldı

21.04.2026 19:20
Erzincan'da değerler ve bilim eğitiminin bir arada sunulacağı, okul öncesinde çocuklara hizmet verecek "Hafız Mehmet Aydın Çocuk Akademisi"nin temeli atıldı.

Valilik, Belediye ve Müftülük işbirliğiyle, hayırsever iş insanı Bedirhan Aydın'ın desteğiyle inşa edilecek 4-6 yaş çocuk akademisi, 120 öğrenciye hizmet verecek.

Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitiminden uzay bilimlerine, zeka oyunlarından drama ve musikiye kadar birçok atölyenin bulunacağı akademi, pedagoji ile milli ve manevi değerlerin harmanlanacağı gelişim merkezi olarak tasarlandı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın tarihinde bir ilke imza attıklarını söyledi.

Aydoğdu, çocukların "bilgiye değil ilgiye aç olduğunu" belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız oyun oynamak, internete girmek, kütüphaneye gitmek, masa tenisi oynamak, robotik kodlama sınıfına gitmek, keman, saz eğitimi almak istediklerinde buraya gelsin. Aynı zamanda buraya bir de milli ve manevi değerlerini öğrenmek için gelsinler. Aslında biz çocuklarımızla, gençlerle ilgili çok yorumlar yapıyoruz ama şunu bilmemiz gerekiyor, çocuklar bizim konuştuklarımıza değil yaşam biçimimize, ayak izlerimize bakıyor. Eğer bizi samimi görürlerse o ayak izlerini takip ediyorlar, samimi görmezlerse takip etmiyorlar."

Çocukları merkeze alan bir anlayışın oraya konulması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Bu çocuk akademisi, belki de Türkiye'ye model olacak bir akademi. İnşallah Erzincan'ın her köşesine bu akademilerden açmaya gayret edeceğiz." dedi.

Törende, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve iş insanı Bedirhan Aydın da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından akademinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

