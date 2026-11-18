Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suçların önlenmesine yönelik operasyon kapsamında belirlenen ikamet ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler A.S., T.T., A.M., S.T. ve E.K. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ile SIM kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., A.S., A.M. ve T.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda yakalanan 8 kadın da işlemlerin ardından sınır dışı edildi.