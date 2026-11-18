Erzincan'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 8 kadın sınır dışı edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 4 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda yakalanan 8 kadın sınır dışı edildi.
Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suçların önlenmesine yönelik operasyon kapsamında belirlenen ikamet ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler A.S., T.T., A.M., S.T. ve E.K. yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ile SIM kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., A.S., A.M. ve T.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyonda yakalanan 8 kadın da işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
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