Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8\'e yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan şüpheliler arasında yabancı uyruklu bir kişi de bulunuyor. Daha önce 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

15.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.

Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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