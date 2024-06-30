Erzincan'da Metrelerce Yükseklikte Hortum Oluştu

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Erzincan'da meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Dereyurt köyüne ait mera ile yaylası arasında bulunan kırsal bölgede hortum meydana geldi.

Bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, kırsal arazide yaşanması nedeniyle herhangi bir hasara yol açmadı.

Yaklaşık 15-20 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.