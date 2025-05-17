Erzincan\'da Özel Gereksinimli Bireyler Askerlik Heyecanı Yaşadı

ERZİNCAN'da 54 özel gereksinimli birey, 1 günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Kamuflaj giydikten sonra eğitim alan ve ant için bireylere terhis belgeleri törenle verildi.

Engelliler Haftası kapsamında 54 özel gereksinimli birey, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3'üncü Ordu Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Alay Komutanlığı'nda askere alındı. Sabah erken saatlerinde kamuflaj giyip askeri eğitime alınan engelliler için yemin töreni düzenlendi. Törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuduğu törende bir günlük eğitimlerini tamamlayan 54 özel gereksinimli birey yemin etti. Yemin töreninin ardından Vali Aydoğdu ile davetliler, bireylere terhis belgelerini verdi.

Törene katılan aileler ve özel geresinimli bireyler, unutulmaz bir gün yaşadı. Aileler büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade etti. Asker ailesi olmanın kendileri için bir gurur ve şeref olduğunu söyleyen bireylerin yakınları, çocukları ile gurur duyduklarını ifade etti.

Özel gereksinimli birey annesi Nermin Zan, "Çok duygulandım. Çocuğumun sağlıklı bir şekilde askerlik yapmasını isterdim. Olmadı" dedi.

Özel gereksinimli birey babası Güngör Tutu ise "Böyle olmasaydı ama iyiydi bugüne de şükürler olsun. Çocuklarımıza bugünü yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bir duygu. Askerliğini bugün yapmış oldu" diye konuştu.