Erzincan'da Saman Balyası Yangını
Saztepe köyünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, birçok balya zarar gördü.
Erzincan'da saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kent merkezine bağlı Saztepe köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında köy sakinlerine ait çok sayıda saman balyası zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Saman Balyası Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?