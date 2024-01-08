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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. E.Y. ve Y.E.Ç. isimli şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Erzincan\'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
08.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 12:53
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe aldıkları E.Y. ve Y.E.Ç'yi durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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