Erzincan\'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma kapsamında yapılan operasyonda, 99 sentetik ecza maddesi, 1 silah ve 18 fişek ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.