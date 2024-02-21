Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması - Son Dakika
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Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması

Erzincan İliş\'te Maden Ocağında Toprak Kayması

Erzincan İliş'te meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağında gelişmeler izleniyor.

21.02.2024 09:01  Güncelleme: 09:07
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1- Erzincan İliş'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- 13.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, TBMM grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI 10.30)

4- Saadet - Gelecek TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI- 09.30)

5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı...

- Adil İstanbul Projesi Tanıtım Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI- 11.00),

- Avrupa 1. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarım Tanıtım Töreni ve Halk Buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI -14.00)

- Sarıyer'de halk buluşmasına katılacak. (17.30)

6- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI -13.30)

7- Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde 'mülakatlar kaldırılsın' talebiyle basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ 12.30)

8- Aile hekimliği çalışanları 'vergide adalet' talebiyle Küçükçekmece Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 12.30)

9- Bornova Laik Eğitim Demokratik Yaşam PLaftformu, AKP iktidarının eğitimde hayata geçirmeye çalıştığı uygulamalara karşı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 16.00)

10- Geçen yıl ekim ayında hasta yakını tarafından şiddete uğrayan Doktor Ekin Hürel Günay'ın davasında karar duruşması görülecek. (12.00)

11- Sanık Murat Özdemir tarafından Eyüp Sultan Cami çevresinde beslenen kedilerin kimyasal madde kullanılarak öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 60. Asliye Mahkemesi'nde yapılacak. (09.45)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması - Son Dakika

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