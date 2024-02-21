1- Erzincan İliş'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- 13.30)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, TBMM grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI 10.30)
4- Saadet - Gelecek TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI- 09.30)
5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı...
- Adil İstanbul Projesi Tanıtım Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI- 11.00),
- Avrupa 1. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarım Tanıtım Töreni ve Halk Buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI -14.00)
- Sarıyer'de halk buluşmasına katılacak. (17.30)
6- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI -13.30)
7- Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde 'mülakatlar kaldırılsın' talebiyle basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ 12.30)
8- Aile hekimliği çalışanları 'vergide adalet' talebiyle Küçükçekmece Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 12.30)
9- Bornova Laik Eğitim Demokratik Yaşam PLaftformu, AKP iktidarının eğitimde hayata geçirmeye çalıştığı uygulamalara karşı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 16.00)
10- Geçen yıl ekim ayında hasta yakını tarafından şiddete uğrayan Doktor Ekin Hürel Günay'ın davasında karar duruşması görülecek. (12.00)
11- Sanık Murat Özdemir tarafından Eyüp Sultan Cami çevresinde beslenen kedilerin kimyasal madde kullanılarak öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 60. Asliye Mahkemesi'nde yapılacak. (09.45)
Son Dakika › Güncel › Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?