Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde tel örgüye sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde halı saha tellerine sıkışan kedi yavrusu, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Teli keserek kediyi kurtaran ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu yaşam alanına bıraktı.
Erzincan'da halı sahanın tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Geçit Mahallesi'ndeki bir halı sahanın tellerinde sıkışan kedi yavrusunu fark eden mahalle sakinleri, durumu Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, teli keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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