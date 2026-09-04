Erzincanlı milli badmintoncular Nisanur Çimen ve Gökay Göl\'ü uçak pilotu anonsla kutladı

MACARİSTAN'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda karışık çiftlerde Türkiye'ye ilk kez altın madalya kazandıran Erzincanlı milli sporcular Nisanur Çimen ve Gökay Göl'e dönüş yolunda uçak pilotu sürpriz yaptı. Pilotun "Milli takımımız Avrupa şampiyonu olmuştur. Ülkemizi gururlandırmışlardır" anonsuna yolcular da alkışlarla destek verdi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım kategorisinde üçüncü olurken, Erzincanlı milli sporcular Nisanur Çimen (18) ve Gökay Göl'ün (18) oluşturduğu karışık çift, şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez gençler karışık çiftler kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türkiye'nin başarısı, İstiklal Marşı'nın Macaristan'da okunmasıyla taçlandı.

Erzincanlı sporcuların Avrupa şampiyonluğu, kentte ve milli takım camiasında da büyük sevinçle karşılandı. Şampiyonluk sonrası Türkiye'ye dönüş yolculuğunda Türk Hava Yolları ekibi, milli sporcuları uçakta anons ederek yolculara başarılarını duyurdu. Pilotun "Milli takımımız Avrupa şampiyonu olmuştur. Ülkemizi gururlandırmışlardır" anonsuna yolcular da alkışlarla destek verdi. Erzincan Havalimanı'nda da alkışlarla karşılanan sporcuların hedefi büyüklerde de aynı başarıyı tekrarlamak.

8 YILDIR BU SPORA EMEK VERİYORUM

Milli sporcu Nisanur Çimen, badmintonla 8 yıldır ilgilendiğini belirterek, şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çimen, "8 yıldır bu spora emek veriyorum. 19 yaş Avrupa Şampiyonası'nda birinci olduk. Bir yıldır emek verdiğimiz turnuvada birinci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bunun için çok çalıştık ve sonunda emeğimizin karşılığını aldık" dedi.

Şampiyona dönüşünde uçakta yaşadıkları anı da anlatan Çimen, "Ülkemize dönerken pilotun bize yaptığı jest çok güzeldi. Bizi anons etti. Avrupa şampiyonu olduğumuzu uçaktaki yolculara duyurdu. Çok mutlu olduk, bizim için unutulmaz bir an oldu" diye konuştu. Çimen, bundan sonraki hedefinin büyükler kategorisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.

'BU BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Milli sporcu Gökay Göl de 13 yıldır badmintonla uğraştığını belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarının önemli olduğunu söyledi. Şampiyona dönüşünde uçakta yapılan anonsun kendilerini çok şaşırttığını anlatan Göl, "Uçakta Avrupa şampiyonu olduğumuza dair anons yapıldı. Çok mutlu olduk, hiç beklemiyorduk. Bu bizim için büyük bir gurur. İnsanların başarımızı paylaşması ve bizi tebrik etmesi çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin büyüklerde de Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Gökay Gül, "Öncelikle büyükler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak" dedi.

'İLK KEZ KARIŞIK ÇİFTLERDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK'

Milli takım gençlerden sorumlu başantrenör Murat Sönmez ise elde edilen başarının uzun yıllara dayanan bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Sönmez, "Macaristan'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'nin takım halinde gençlerde ilk kez Avrupa üçüncüsü olması, sonrasında ferdi şampiyonada sporcularımızın kürsüde yer alması ve iki dalda İstiklal Marşımızı okutmanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.

Milli takımda Erzincanlı 4 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Sönmez, "Bu 4 sporcumuz takım halinde üçüncü olmamızda büyük katkı verdi. Özellikle karışık çiftlerde ülkemizin daha önce Avrupa şampiyonluğu yoktu. Daha önce yine Erzincanlı kadın sporcularımızın çift kadınlarda Avrupa şampiyonluğu vardı. Karışık çiftlere de Erzincan damgasını vurdu. İlk kez karışık çiftlerde Avrupa şampiyonu olduk. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Bu şampiyonluğun çok büyük bir geçmişi var. Biz çocuklarımızı 9 yaşından itibaren özellikle Avrupa'da derece almak için plan ve programımızı yaptık. Erzincan'ın iki güzide kulübü İl Özel İdaresi ve Türk Telekom Spor Kulübü'nün de çok iyi destekleri oldu. Biz plan ve programımızı ısrarla ve sabırla yürüterek hedefimize ulaştık. Çocuklarımız Avrupa şampiyonu oldu. İstiklal Marşımızı Macaristan'da okuttuk. Yeni hedefimiz aynı başarıları büyüklerde de gerçekleştirmek" diye konuştu.

Şampiyonluğun çok olumlu karşılandığını ve güzel yorumlar aldıklarını ifade eden Göl, "Türk Hava Yolları da hassasiyetini gösterdi. Macaristan'dan Türkiye'ye, İstanbul'dan Ankara'ya olan yolculuğumuzda anons ederek uçaktaki herkese duyurdular. Uçak içinde ve indikten sonra da güzel bir karşılama oldu" dedi.