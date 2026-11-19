Erzurum Aziziye'de iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aziziye ilçesinde dün E-80 Karayolu Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E-80 Karayolu Caddesi'ndeki kavşakta dün iki otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Kayıtlarda, S.K. idaresindeki 25 AFY 348 plakalı otomobil ile S.İ'nin kullandığı 34 DBF 361 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştıkları, S.İ yönetimindeki otomobilin kendi ekseninde döndüğü görülüyor.
Kazada yaralanan B.K, İ.E.K, M.K. ve A.İ, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?