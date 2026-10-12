Erzurum Barosu'nda Mesut Öner yeniden başkan - Son Dakika
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Erzurum Barosu'nda Mesut Öner yeniden başkan

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Erzurum Barosu'nun özel bir kolejin salonunda yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Mesut Öner, Zuhal Asiltürk ve Fatih Topçu yarıştı. Seçimde Öner 342, Asiltürk 265, Topçu 243 oy aldı; Öner yeniden başkan seçilerek tebrikleri kabul etti.

Erzurum Barosu Başkanlığına 342 oy alan Mesut Öner yeniden seçildi.

Özel bir kolejin salonunda yapılan baronun olağan genel kurulunda, Mesut Öner, Zuhal Asiltürk ve Fatih Topçu yarıştı.

Seçimde, Öner 342, Asiltürk 265 ve Topçu 243 oy aldı.

Baro başkanlığına yeniden seçilen Öner, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
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