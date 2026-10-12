Erzurum Barosu'nda Mesut Öner yeniden başkan

Erzurum Barosu Başkanlığına 342 oy alan Mesut Öner yeniden seçildi.

Özel bir kolejin salonunda yapılan baronun olağan genel kurulunda, Mesut Öner, Zuhal Asiltürk ve Fatih Topçu yarıştı.

Seçimde, Öner 342, Asiltürk 265 ve Topçu 243 oy aldı.

Baro başkanlığına yeniden seçilen Öner, tebrikleri kabul etti.