Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı Sabah namazı sonrası binlerce vatandaş kent merkezinden tabyalara doğru akın etti 80 yaşındaki Hüsna Nine hem ağladı hem ağlattı Erzurum'da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile binlerce vatandaş 147 yıl önce...

09.11.2024 19:23
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Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

Sabah namazı sonrası binlerce vatandaş kent merkezinden tabyalara doğru akın etti

80 yaşındaki Hüsna Nine hem ağladı hem ağlattı

ERZURUM - Erzurum'da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile binlerce vatandaş 147 yıl önce ecdadın yaşadıklarını hissetmek ve yaşamak için Aziziye Tabyası'na akın etti.

147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, şehitler için anma ve o günleri yaşamak için binlerce vatandaş bir araya geldi. Erzurum'da sabah namazı sonrası Ayaz Paşa Camii'nden sala okunması ve ardından minareden tarihi çağrının yapılmasıyla başlayan anma programı, Aziziye Tabyası'nda devam etti. Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta, kazma, kürek ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince anma etkinliği organize edildi. Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen vatandaşlar Aziziye Tabyası'na ulaştı. Bu esnada askerler top atışı yaptı.

Nene Hatun'un kabri başında anma

Aziziye Tabyası'nda vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programda Bayrak şiirinin okunması, toplanma amacının tarihi ifadesi, Sultan II. Abdülhamit'in fermanının okunması, Sultan II. Abdülhamit'in Erzurum halkına teşekkür yazısı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın "Erzurum Tabyalarında" şiirinin okunması ve "Nene Hatun" temsili canlandırması yapıldı. Ayasofya Cami İmam-Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ve Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettirmesinin ardından, protokol ve vatandaşlar Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Bu arada Tabyaların bakım ve temizliğini üstlenen kurumlara ödül verildi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı gösteri yaptı ve marşlar söyledi.

Hüsna Nine hem ağladı hem ağlattı

Aziziye Tabyası'nda düzenlenen programa Kahraman Türk Kadını Nene Hatun'un torunlarında Güler Yamanlı'da katıldı. Güler Yamanlı, Nene Hatun'un son dönemlerinde yanından olduğunu ifade ederek "O hepimiz için örnek bir insan. Gençlere onu tanımasını tavsiye ederim. Yurdumuzun ve kahraman ecdadımızın kıymetini bilelim." dedi. Bu arada anma ve yürüyüş programına katılan 80 yaşındaki Hüsna Turhan nine de herkesi duygulandırdı. Hüsna Nine'nin gözyaşlarına hakim olmaması ise programa katılanları duygulandırdı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de tüm Erzurum halkı ile birlikte ecdadı andıklarını ve o günlerin ruhunu yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı - Son Dakika

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