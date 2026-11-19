Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, yol kenarında bekleyen 2 kişi araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişi, üzerlerine doğru gelen araçları fark ederek son anda kendilerini kaldırıma attı. 2 kişi, araçların arasında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.