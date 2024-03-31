Erzurum\'da 6 araçlı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Erzurum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Tortum Yolu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada 3 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan çarpıştı.
Kazada, 24 AAE 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ve yolcu konumundaki Naime Y. ve Mustafa T, 25 ADA 010 plakalı otomobildeki Güler K. ve Fatmanur K. ile diğer araçlardaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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