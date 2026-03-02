Erzurum'un Karayazı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, ilçede 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Konuyla ilgili Erzurum ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?