Erzurum'da 85 yaşındaki Asuman Atasever'e yıllar sonra doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 85 yaşındaki Asuman Atasever'e yıllar sonra doğum günü sürprizi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da 85 yaşındaki Asuman Atasever\'e yıllar sonra doğum günü sürprizi yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri kapsamında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Asuman Atasever'e doğum günü sürprizi yapıldı. Çocukluğundan bu yana doğum günü kutlanmayan Atasever pastadaki mumları üflerken, Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri evinin temizliğini de yaptı.

Erzurum'da '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Asuman Atasever'e (85) doğum günü sürprizi yapıldı. Çocukluk yıllarından bu yana doğum günü kutlanmayan Atasever, pasta kesmenin mutluluğunu yaşadı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve beraberindeki ekip, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle bazı vatandaşları evlerinde ziyaret etti, yalnız yaşayan Asuman Atasever'e misafir oldu. Aykut, Atasever ile sohbet ederken ekipler de evin genel temizliğini yaptı. Görevlilere teşekkür eden Asuman Atasever, uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında 85 yaşına giren Atasever'e doğum günü pastalı sürpriz yapıldı. Pastadaki mumları üfleyen Asuman Atasever, çocukken annesinin de doğum günlerini kutladığını söyledi. Atasever, yıllar sonra yapılan sürpriz kutlama için ekibe teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaşlıların toplumun hafızası, ailelerin ise kıymetli çınarları olduğunu belirterek, büyüklerin yalnızca ihtiyaçlarının karşılanmasının değil, kendilerini değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmelerinin de önemli olduğunu ifade etti.

TÜRBE ZİYARETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Aykut ve beraberindekilerin ikinci ziyaret adresi yalnız yaşayan Nedim Polat (80) oldu. Ziyarette temizlik görevlisi personel, Polat'ın evinin aylık temizlik ve bakımını yaptı. Nedim Polat, evlerine kadar gelen hizmet için herkese teşekkür etti. Hasan Aykut'un talebi olup olmadığını sorduğu Polat, Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evinden aldıkları Nedim Polat'ı türbeye götürdü. Burada namaz kılıp dua eden Polat, ziyaret sonrası evine bırakıldı.

100 HANEYE EVDE DESTEK

Hasan Aykut, yaşlılara yönelik çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Yaşlılara Evde Bakım Projesi' kapsamında 100 haneye hizmet ulaştırıldığını belirtti. Aykut, proje kapsamında yaşlılara ev temizliği, alışveriş, ilaç temini ve psikososyal destek gibi hizmetler sunulduğunu bildirdi. Yaşlıların bilgi, tecrübe ve hatıralarıyla toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını da belirten Aykut, onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA
KutlamalarDoğum GünüErzurumGüncelDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:26:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da 85 yaşındaki Asuman Atasever'e yıllar sonra doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei