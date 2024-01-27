Erzurum\'da Ahır Çöktü: 1 Hayvan Telef Oldu, 43 Hayvan Kurtarıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ahırın çökmesi sonucu hayvanlardan 1'i telef oldu, 43'ü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burnaz Mahallesi'nde İhsan Özdemir'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır çöktü.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla uzun uğraşları sonucu ahırdaki hayvanlardan 43'ü kurtarıldı. Bir hayvan ise telef oldu.