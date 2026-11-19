Erzurum'da aile bireylerinin sopalı kavgası 5 yaralı ve 2 gözaltıyla sonuçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde aynı aileden kişiler arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü; kavgada 5 kişi yaralandı ve bir kişinin diz kapağı kırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılardan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Caddesi'nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.S'nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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