Erzurum'da akşama doğru etkili olan sağanak yerini kara bırakınca kent beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplanırken cadde ve sokaklar ile kent merkezindeki tarihi yapıların çevresi beyaza büründü.
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı.
Cadde ve sokaklar ile kent merkezindeki tarihi yapıların çevresi beyaza büründü.
Kaynak: AA
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