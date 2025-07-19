Erzurum\'da Apartman Yangını

Erzurum'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Yangında bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.
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