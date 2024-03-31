Erzurum\'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda Burak G, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Burak G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen Muzaffer İ, ikametine yakın bir sokakta gözaltına alındı.