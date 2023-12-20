Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.A.'nın (57) kullandığı 06 FA 262 plakalı cip, Erzurum- Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde karşı şeritten gelen Ö.C. (41) idaresindeki 55 H 0244 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden ağır yaralanan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika