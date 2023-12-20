 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ve otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Erzurum\'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı
20.12.2023 - 22:17,
Abone Ol

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A.'nın (57) kullandığı 06 FA 262 plakalı cip, Erzurum- Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde karşı şeritten gelen Ö.C. (41) idaresindeki 55 H 0244 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden ağır yaralanan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Yakutiye, Erzurum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika


21:47
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti

Son Dakika
21:47 BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da cip ve otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement